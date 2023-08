Dalla Spagna – Nei prossimi giorni Gabri Veiga entrerà a far parte della Saudi Pro League

Arrivano sempre più certezze sulla notizia di Gabri Veiga in Arabia Saudita. A dare un’ulteriore conferma alla clamorosa beffa per il Napoli ci pensano i colleghi de Il faro de Vigo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Tutto indicava che il Napoli aveva chiuso l’affare, e cioè che gli italiani venerdì scorso avevano raggiunto un accordo col Celta per una cifra di 30 milioni di euro. Giorni dopo si era parlato di problemi nell’operazione. Ora la situazione è cambiata di 180 gradi. Le ambizioni dell’Arabia Saudita non sembrano avere un limite, ovvero prendere un ragazzo di 21 anni destinato a brillare in Europa nei prossimi anni. Alla fine sarà così e nei prossimi giorni entrerà a far parte della Saudi Pro League”.