CdS – Rudi Garcia vuole il massimo dai suoi uomini anche in allenamento

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità on casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Rudi Garcia, vuole fare di tutto per garantire ai suoi calciatori un allenamento sicuro e fruttuoso ecco perchè ha scelto di anticipare gli allenamenti a Castel Volturno di questa mattina.

Questo quanto evidenziato: “Nerone, l’avversario più temibile. L’anticiclone africano che ha infuocato gran parte dell’Italia e che sta complicando maledettamente la preparazione di tante squadre. Napoli compreso, certo, di stanza a Castel Volturno, zona balneare che in questo periodo è stritolata dal caldo e dall’afa soprattutto nel pomeriggio. Non è un caso, insomma, che Garcia abbia programmato per oggi soltanto una sessione mattutina e che soprattutto abbia deciso di anticipare di mezzora l’orario d’inizio, dalle 10 alle 9.30, così da contrastare ulteriormente gli effetti del gran caldo e dell’umidità. Mezzoretta d’aria meno torrida e di respiro”.