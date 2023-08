Al Ittihad pronto a ricoprire d’oro Salah: 200 milioni in 3 anni per l’egiziano

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è pronto a sbarcare in Arabia uno dei pezzi da 90 del nostro calcio. Momo Salah è ad un passo dall’Al Ittihad, società che ha già precedentemente acquistato calciatori del calibro di Benzema, Kante e Fabinho. L’egiziano percepirà uno stipendio netto di 200 milioni in tre anni e al Liverpool andranno 100 milioni del suo cartellino. Ennesimo talento che lascia l’Europa per i milioni Arabi e ora quel fantastico tridente dei Reds che vinse la Champions nel 2019, formato da Manè, Firminio e Salah è solo un lontano ricordo.