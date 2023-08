Schira: “I rapporti con Veiga sono continui. Il futuro di Elmas, Demme e Gaetano”

Niccolò Schira è intervenuto a Radio Marte per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Telenovela Veiga? Io sono ottimista, ha un agente molto tosto, vanno risolte delle problematiche ma c’è la volontà da parte di tutte le parti in causa: il Celta che ha bisogno di liquidità, il Napoli che vuole rinforzare il centrocampo con questo innesto di qualità e il calciatore. Il club che si è mosso per primo per il giocatore è il Napoli e credo che tra oggi e domani si possa chiudere. Mi risulta che i contatti tra le parti siano continui anche questa mattina”.

Poi ha continuato: “Mercato Napoli? Merita un bel voto, con il piccolo punto di domanda su Natan, che dobbiamo ancora vedere: se il difensore è un 50-60% dei predecessori, il Napoli si sarà rinforzato con l’acquisto di Veiga. Se Natan avrà bisogno di tempo per adattarsi, il club potrebbe aver perso qualcosa in difesa, che si potrebbe – eventualmente – recuperare a gennaio. È l’unica incognita attualmente del mercato azzurro. Il Milan ha perso Tonali, l’Inter diversi pezzi forti: bisognerà capire nelle prossime partite come sia stato il mercato delle big italiane”.

Infine Schira ha concluso: “Demme, Elmas, Gaetano: quale futuro? Gaetano va a giocare a Frosinone o Empoli, c’è anche il Verona interessato. Deve trovare continuità per poi magari poter tornare a Napoli e dire la sua. Demme ha il prezzo di circa un milione imposto dal Napoli e penso si arriverà proprio allo scadere del calciomercato per definirne il futuro. Elmas non è in uscita, può essere utilizzato come ala o mezzala, certo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, ci si penserà”.