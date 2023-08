Repubblica – Napoli-Celta Vigo, resta l’ottimismo per Gabri Veiga che si allena a malincuore

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di Gabri Veiga, la cui trattativa per l’approdo in azzurri si sta rivelando più lunga del previsto. Il Celta Vigo è ancora disposto a concedere lo sconto al Napoli, ma a patto che l’affare vada in porto tra oggi e domani. I due club lavorano in sintonia e sembra esserci ottimismo per la buona riuscita dell’accordo. Ma adesso il nemico è il tempo, visto che si rimarrà in standby per altre 24 ore al massimo. Intanto, il centrocampista spagnolo freme. Ieri è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra, seppur a malincuore, aspettando di poter volare in Italia.