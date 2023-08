Pistocchi: “La Juve finirà tra le prime quattro, ma ecco la favorita”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato della lotta scudetto della prossima stagione in un tweet sul suo profilo.

DI seguito le sue parole: “In tanti mi avete chiesto la mia griglia scudetto: la farò alla fine del calciomercato. Ma nei primi 4 ci sarà SICURAMENTE la Juventus: senza coppe e con un brand così forte non è ipotizzabile che rimanga fuori. Premesso che il Napoli con la squadra attuale è la mia favorita per il titolo, chi saranno le altre due squadre che andranno in Champions?”.

Poi ha continuato: “Per i bookmakers l’Inter è la favorita per lo scudetto, dopo c’è il Napoli, terza la Juve e quarto il Milan. Insomma, la classifica finale che soddisfa sia Gravina che De Siervo. Ma l’anno scorso sbagliarono clamorosamente: il Napoli che ha trionfato con +16 sulla Lazio era dato vincente a 10”.