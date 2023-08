Locatelli: “Difficile dire chi potrà avere la meglio. Arnautovic può fare sfracelli”

All’evento delle Olimpiadi del Cuore al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, ha parlato Tomas Locatelli. L’ex centrocampista di Atalanta e Milan ha detto la sua sul nuovo campionato appena iniziato ai cronisti presenti, in particolare quelli di Tuttomercatoweb. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Vedo un seguito della fine del campionato scorso, vedo continuità di molte squadre come Napoli, Milan o Inter. La stessa Juventus quest’anno potrebbe dire la sua senza coppe e il campionato può diventare molto interessante, oggi è difficile dire chi potrà avere la meglio”.

Il Milan potrà dire la sua per lo Scudetto anche con tanti volti nuovi?

“Secondo me sì, quando arrivi nel mondo Milan devi pensare solo a scendere in campo e vincere. Al resto pensano loro. Così dissero anche a me, quando giocavo lì”.

Arnautovic cosa può fare all’Inter?

“Per quanto visto nel primo spezzone di partita direi che può fare sfracelli. Sembrava all’oratorio, doppio passo, tacco, assist: se è la prima, non riesco a immaginare cosa potrà fare quando sarà in forma…”.