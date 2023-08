Il Mattino – Osimhen per ADL incedibile, pronto un rinnovo da 12mln a stagione

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità per il rinnovo di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbe pronto un rinnovo da 12 mln:

“Osimhen ha altri due anni di contratto e se non firma, per il Napoli, non cambia molto. Per De Laurentiis il giocatore è incedibile e l’offerta è di 12 milioni di ingaggio con clausola rescissoria da 150 milioni, diritti di immagine ceduti in parte (per i nuovi sponsor), scadenza 2026. De Laurentiis ha alzato un muro con gli arabi del Pif, ha rifiutato l’offerta da 130 milioni. Osimhenperplesso per l’offerta di 45 milioni netti offerti dall’Al Hilal che sarebbe arrivata a stagione”.