Il Mattino – Lozano rischia di rimanere fuori rosa. Le posizioni di De Laurentiis e di Garcia

L’edizione odiera de Il Mattino scrive a proposito della situazione che gravita intorno a Hirving Lozano. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis ha minacciato di metterlo fuori rosa. Al momento, il messicano ha rifiutato il rinnovo e non ha lasciato Napoli nonostante alcune offerte anche piuttosto basse (una di 12 milioni di euro). La società invece, non ha intenzione di fare concessioni. Mentre Rudi Garcia punta ad una mediazione tra le parti. Al momento, la possibilità più concreta è che l’ex Psv finisca ai margini della rosa. Il prinicpale candidato per sostituirlo rimane Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte.