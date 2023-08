Paolo Del Genio, giornalista di fede partenopea, ha ironizzato a proposito del susseguirsi di numerose notizie di calciomercato attraverso i suoi profili social. “È fatta. No, è quasi fatta. È ad un passo. Si stanno limando ultimi dettagli. Trattativa aperta. No chiusa. No riaperta. Accordo totale tra Poggibonsi e De Scarsonis, ma il Real Purchiano dice no, è incedibile. Più o meno il calciomercato è questo, totale scartavetramento”.