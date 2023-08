Dalla Spagna, parla il giornalista: “Gabri Veiga-Napoli, il Celta vuole chiudere subito. La sua collocazione con Garcia”

Mario Gago, giornalista spagnolo di Radio Onda Cero, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“La situazione di Gabri Veiga? Queste situazioni cambiate all’ultimo momento hanno fatto innervosire il Celta Vigo che voleva chiudere il trasferimento entro 48 ore. Il calciatore ha registrato già in un video dove salutava la squadra e spiegava che questa situazione fosse la migliore anche per la squadra. Questa è una situazione strana, il calciatore aveva già le visite mediche prenotate e non si chiude per queste cose che stanno succedendo. Al Celta Vigo sono sicuri che o si chiude nelle prossime ore o apriranno ai club inglesi. Non si può continuare così. L’accordo tra i club è definito, ma di fatto non c’è nulla di fatto. Il Celta Vigo vuole sbloccare la situazione subito altrimenti non può rinforzare la squadra sul mercato. La vendita di Gabri Veiga darà la possibilità di rinforzare una squadra che l’anno scorso si è salvata all’ultimo. Il Celta Vigo senza la vendita di Veiga non può comprare. Si spera che questa settimana si chiuda, altrimenti si apriranno altre strade verso la Premier League”.



“Veiga nel Napoli di Garcia? Nel 4-3-3 giocherebbe dove gioca Zielinski avendo la possibilità di poter calciare da fuori, fare l’ultimo passaggio, fare la manovra per aprire le difese. Anche in un 4-2-3-1 lo vedrei bene come trequartista. La sua tecnica e il suo gioco col pallone fanno sì che possa giocare anche a destra essendo pericoloso. Può avere un buon rendimento in quella posizione. In una situazione d’emergenza potrebbe fare il falso esterno. Gabri Veiga come seconda punta si perderebbe un po’ perché deve partire con spazio davanti. È un giocatore molto tecnico con una personalità spavalda, fa le giocate. Sensazioni sulla trattativa? L’agente di Gabri Veiga ha delle esperienze negative, ma la volontà del giocatore è chiara e vuole andare al Napoli. Altri spagnoli come Fabian Ruiz e Callejon al Napoli sono cresciuti. L’accordo è quasi fatto e il giocatore vuole andare al Napoli, si aspetta che si chiuda prima possibile”.