Chiariello attacca i critici: “Il silenzio è d’oro. Siete i principi delle figure di m***a”

E’ un Umberto Chiariello scatenato quello che ha pubblicato su Twitter questa mattina. Il giornalista non le manda a dire, attacca chi critica il calciomercato del Napoli. Chiariello invita con parole dure ad aspettare la fine prima di giudicare per evitare figuracce. “IL SILENZIO È D’ORO” – inizia così – Avvertenze per l’uso alle zucche vuote: prima collegare i fili del cervello (parola grossa!), poi fare riunione di condominio con se stessi per mettersi d’accordo (cit. Vittorio Raio), e infine TACERE che è meglio, prima di sparare sentenze a casaccio senza sapere nulla e senza avere la pazienza di aspettare di sapere come stanno veramente le cose e soprattutto di vedere come vanno a finire le vicende. È così difficile aspettare per giudicare? E se poi le cose vanno a buon fine, tutte le caXXate sparate chi se le “annozza”? Tanto, per criticare se le cose vanno male, di tempo ce n’è a iosa! Siete i Principi delle figure di m***a”

