Cerchione: “Distanza minima tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga. La situazione”

Luca Cerchione, giornalista, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della trattativa tra il Napoli e Gabri Veiga. Questo è quanto riportato: “Il Napoli è arrivato ad offrire 37.5m tra parte fissa e bonus al Celta Vigo, più il 5% sulla eventuale futura rivendita, per Gabri Veiga. Gli spagnoli chiedono 38m, oppure l’aumento della percentuale al 10. Domenica si è corso il rischio che la trattativa saltasse perché c’era stata incomprensione tra i club sulla percentuale, venuta a galla quando è stato scritto il contratto, e per una questione di principio nessuna delle due parti in causa voleva cedere. Appurato si trattasse di un semplice disguido, le società hanno ripreso a trattare. La differenza tra domanda ed offerta è minima”.

Il #Napoli è arrivato ad offrire 37.5m tra parte fissa e bonus al #CeltaVigo, più il 5% sulla eventuale futura rivendita, per Gabri #Veiga. Gli spagnoli chiedono 38m, oppure l’aumento della percentuale al 10. Domenica si è corso il rischio che la trattativa saltasse perché c’era… — Luca Cerchione (@lucacerchione) August 23, 2023