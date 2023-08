CdS- Sassuolo e Lazio, il Maradona verso il doppio sold out

La febbre azzurra ha ormai raggiunto picchi altissimi. I tifosi sono pronti ad accogliere gli azzurri al Maradona per la prima volta in casa, dopo 33 anni col tricolore sul petto. Sale l’adrenalina e tanta è la voglia di esserci: si va verso un doppio sold out per le sfide casalinghe con Sassuolo e Lazio. Ecco cosa dice a riguardo il Corriere dello Sport.

“La sensazione è che si registrerà il tutto esaurito sia contro il Sassuolo che sabato 2 settembre, quando al Maradona ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, squadra vice campione d’Italia, ma arrivata a 16 punti dagli azzurri. I prezzi sono più alti, ma la prevendita va a gonfie vele: sarà il primo big match stagionale per il Napoli di Rudi Garcia”.