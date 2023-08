CdS – Dalla Germania arriva un’offerta per un calciatore azzurro: la situazione

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano Eljif Elmas era finito nel mirino di una squadra tedesca: il Lipsia. Il club avrebbe avanzato un’offerta ai partenopei per il centrocapista che si aggirava intorno ai 30mln. Gli azzurri hanno declinato l’offerta. Ecco quanto evidenziato:

“A proposito di centrocampisti: da valutare anche il futuro di Elif Elmas, titolare di un contratto in scadenza nel 2025 e per il momento non intenzionato a rinnovare. Il Napoli ha ricevuto e anche declinato un’offerta del Lipsia per lui da circa 30 milioni: no, danke. Ma il punto interrogativo sul futuro, considerando la questione del rinnovo, resta”.