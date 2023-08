CdS – ADL vuole blindre Kvaratskhelia: domenica possibile incontro con l’agente

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ogg in edicola, dopo il match contro il Sassuolo di domenica ADL inconterà l’agente di Kvaratskhelia. Il motivo? Discutere del rinnovo di contratto del georgiano.

Questo quanto evidenziato: “La questione del rinnovo, infatti, non è ancora stata definita, nonostante l’ottimismo diffuso a Dimaro, sui titoli di coda del primo ritiro: il manager georgiano si presentò per l’ultima amichevole con la Spal, si prese una notevole dose di pioggia in una serata da tregenda e poi andò a cena con gli uomini del mercato. A quanto pare il Napoli propone il doppio dell’ingaggio attuale, ma Kvaratskhelia aspira a migliorare notevolmente”.