CdS – A Napoli c’è voglia di Napoli: pochissimi biglietti su Ticketone e prodotti ufficiali a ruba

Riparte il campionato, si infiamma la voglia di calcio. E di Napoli, ovvio. L’articolo del Corriere dello Sport ci dice qualcosa che ormai è scontata, ma che lascia sempre a bocca aperta per i numeri che lievitano sempre di più, sia per i biglietti venduti che per i prodotti ufficiali. Se già nella normalità gli azzurri sono seguitissimi, adesso con la vittoria dello scudetto la “Napoli mania” ha raggiunto uno dei suoi picchi maggiori ed è caccia alla maglia scudettata. Ecco cosa scrive il quotidiano a riguardo.

“Si riparte domenica alle 20.45: il Napoli di Garcia contro il Sassuolo di Dionisi, sconfitto 2-0 in casa alla prima di campionato dall’Atalanta. Le curve sono già esaurite, i Distinti superiori quasi, fino a ieri sera c’erano ancora pochissimi biglietti su Ticketone. A Napoli c’è voglia di Napoli, di vedere allo stadio la maglia azzurra con lo scudetto, andata a ruba appena messa in vendita. Gli store ufficiali vengono presi d’assalto ogni volta che ricevono i rifornimenti con i nuovi kit. Tutti la vogliono, che sia quella da gara o la replica, introvabile online e anche nel marketplace di eBay, che da quando ha aperto i battenti, lo scorso 10 luglio, ha venduto più o meno 5.200 prodotti, tra maglie e altri gadget con il logo ufficiale“.