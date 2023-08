Il destino di Diego Demme è segnato. Andrà all’Herta Berlino al termine del calciomercato. Il club di Bundesliga sta vendendo alcuni dei suoi giocatori per poter arrivare all’italo tedesco.

Su tutti, ha ceduto Serdar al Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, sta trattando Richter col Mainz per circa 3 milioni e Lukebakio al Siviglia per 8 milioni. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.