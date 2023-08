CdM – Gabri Veiga, il suo arrivo dipende da un fattore

Dopo la conclusione della telenovela che riguarda il rinnovo di Victor Osimhen, ora si inizia con quella di Gabri Veiga. Il Napoli può comunque dormire sogni tranquilli grazie alla permanenza di Zielinski. Sia a livello tecnico che numerico. Ciò che invece cambierebbe le carte in tavola potrebbe essere il trasferimento di Gianluca Gaetano. Ecco cosa dice nello specifico il Corriere del Mezzogiorno.

“Dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga dipende probabilmente anche la permanenza di Gianluca Gaetano che, se ci fosse abbondanza in mezzo al campo, ha le proposte di Empoli, Cagliari e soprattutto Frosinone per accoglierlo in prestito”.