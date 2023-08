Ancelotti: “Osimhen? Tra i più forti, ma non lo abbiamo cercato. Esperienza a Napoli? Vi spiego che è successo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid con un passato al Napoli, è stato intervistato da Radio Serie A, dove tra gli argomenti ha parlato anche dei partenopei.

“Chi vince lo scudetto? Ci sono 4 squadre in prima fila: il Napoli, il Milan, l’Inter e la Juve. Poi ci sono squadre in seconda fila che cercano di stare lì come la Roma e la Lazio, l’Atalanta e credo la Fiorentina che può fare un bel campionato. Ti ha stupito come il Napoli ha vinto lo scudetto? Il Napoli ha fatto un importante cambio generazionale, riuscendo ad acquistare giocatori importanti, e soprattutto uno degli attaccanti più forti in Europa come Osimhen. Questo cambio radicale gli ha permesso di ottenere quel successo. Avete pensato al nigeriano? No, abbiamo pensato che con l’acquisto di Bellingham si potesse colmare la partenza di Benzema senza creare troppi dualismi in squadra. Fine dell’esperienza a Napoli? È successo quello che succede quando non c’è un rapporto di fiducia tra le componenti: allenatore, società e giocatori. Quando accade ciò è meglio salutarsi. Ti dispiace di come sia andata? No, sono cose che si chiudono. Spalletti Ct? Scelta giusta, ha l’esperienza e le conoscenze per lottare alla qualificazione degli Europei e dei Mondiali. I problemi con De Laurentiis possono incidere? Se si siede sulla panchina della Nazionale significa che firma un contratto e che può farlo, non vedo quali potrebbero essere i problemi legati a cosa è successo. Lui ha l’obiettivo di tirare su l’Italia che ha avuto difficoltà con la mancata qualificazione al Mondiale. Non è così semplice, soprattutto nell’ultimo periodo c’è stata una mancanza di qualità nei settori di livello. Ora credo che però stiano venendo su dei calciatori interessanti, speriamo che Spalletti riesca a costruire una Nazionale competitiva”.