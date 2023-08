Ventura: “Aspettiamo qualche altra partita per dare giudizi. Ottime indicazioni da alcuni azzurri”

Gianpiero Ventura, ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio CRC degli azzurri e del nuovo allenatore: “Per Garcia non sarà semplice sedere sulla panchina del Napoli dopo lo Scudetto dello scorso anno. La società si è comunque mossa bene sul mercato e ha dovuto rinunciare al solo Kim. Contro il Frosinone ho visto qualcosa di Spalletti ma Rudi dovrà essere bravo a metterci anche qualcosa di suo. La partita di sabato non dà grandi indicazioni, bisognerà aspettare qualche altra giornata per i primi giudizi. Grandi indicazioni invece sono arrivate da Politano, Zielinski, Raspadori e Osimhen, che hanno mostrato di avere la stessa fame dello scorso anno. Non credo che Milan, Lazio e Roma possano lottare per lo Scudetto. Vedo un Inter più forte dell’anno scorso l’incognita Juve potrebbe tornare ad essere quella di qualche anno fa”.