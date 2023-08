Suat Serdar, centrocampista del Herta Berlino, è ad un passo dal Verona. Come riportato da Sky Sport, il calciatore ha svolta questa mattina le visite mediche ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto con i gialloblu. Il club tedesco incasserà una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Ora l’Herta prepara l’offerta al Napoli per Diego Demme, calciatore che non rientra più nei piani di Garcia, desideroso di tornare in Germania per rimettersi in gioco.