Se parte Lozano ecco Bakayoko: il PSV chiede 30 milioni

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Johan Bakayoko del PSV è l’obiettivo numero uno in caso di cessione di Lozano. Il messicano sembra essersi deciso a non rinnovare il suo contratto con gli azzurri e si sta guardando intorno in cerca di una nuova sistemazione. ADL è stato categorico ad inizio anno con i calciatori in scadenza l’anno prossimo: o rinnovano o in caso di mancata cessione, potrebbero restare un anno fuori rosa. Bakayoko, classe 2003, è un giocatore di grande prospettiva e sarebbe l’alternativa perfetta a Lozano. Esterno mancino che gioca a destra, molto rapido, ottime doti tecniche, bravo a dribblare e a fornire assist per i compagni. La valutazione che ne fa il PSV è di 30 milioni e al momento il presidente non sembra intenzionato a spendere qusta cifra e proverà ad ottenere uno sconto.