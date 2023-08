Osimhen devastante: ha partecipato a 32 goal nelle ultime 33 partite

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen ha partecipato a 32 goal nelle ultime 33 partite disputate in Serie A. Precisamente sono 28 i goal e 4 gli assist per il nigeriano, che anche alla prima giornata del nuovo campionato ha messo a segno una doppietta che ha permesso al Napoli di ribaltare l’1-0 iniziale del Frosinone. Numeri da fuoriclasse vero, che hanno spinto il presidente De Laurentiis a proporgli un ingaggio che nessun calciatore azzurro aveva mai percepito prima e ora il rinnovo è giunto alle battute finali.