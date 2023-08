La Gazzetta dello Sport – Suggestione Lukaku per la Roma

Al 22 agosto, nonostante le mille posizioni prese da Mourinho, la Roma non ha ancora trovato la punta da affiancare a Andrea Belotti in attesa del rientro di Tammy Abraham. Duvan Zapata sembra essere il prescelto, anche se non c’è accordo tra le parti. E così spunta una nuova suggestione sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Romelu Lukaku, prima promesso sposo all’Inter, poi alla Juventus ma intanto ancora senza squadra. Ricordiamo che Mourinho ha già allenato il belga ai tempi del Man United.