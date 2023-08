Il mercato in difesa del Napoli non è finito: si prova il colpo Simakan

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il mercato dei difensori del Napoli potrebbe non essere ancora chiuso. Nonostante l’arrivo di Natan a completare il pacchetto arretrato, gli azzurri starebbero pensando di inserire un altro tassello per provare ad essere ancora più competitivi in Champions. L’ultimo nome è quello di Simakan del Lipsia, club di proprietà della Red Bull, che in passato era stato cercato anche dal Milan. Calciatore di assoluto livello, 23 anni, è già da un paio di anni perno della squadra tedesca. Sarebbe un colpo importantissimo per il Napoli che sta cercando in queste ore di chiudere un altra grande operazione, Gabri Veiga dal Celta Vigo.