GdS, Garcia studia doppio ruolo per Cajuste

Jens Cajuste, talentuoso centrocampista svedese proveniente dalla Francia, può diventare un’alternativa di alto profilo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il “sergente” Garcia sta studiando per lui un doppio ruolo. Nonostante l’esordio poco convincente, nonostante la superficialità di alcuni nel definirlo “poco adatto a vestire la maglia azzurra”, i pesanti sassi del giudizio scagliati ci portano alla consapevolezza che è ancora troppo presto per emettere giudizi così sbrigativi e sentenziare sul presunto talento del centrocampista svedese. Il primo a dargli fiducia è mister Garcia che vorrebbe trasformarlo in un’ottima alternativa, sia nel ruolo di mezzala che come sostituto di Lobotka. Cajuste è un giocatore molto adattabile e versatile, sa stare in mezzo e, sicuramente non tarderà ad inserirsi e dimostrare il suo potenziale.