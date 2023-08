Rottura totale tra il Napoli e Hirving Lozano. Il messicano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rifiutato il rinnovo del contratto, infastidito dopo la riduzione dell’ingaggio da 4,5 milioni a 2,5 milioni. Una situazione che lo ha portato sul mercato. In lista come ci riporta la Gazzetta dello Sport per sostituire il messicano ci sono: Bakayoko del PSV, valutato 30mln, Lindstrom e Zhegrova.