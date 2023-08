Il Milan sta proseguendo il casting del nuovo attaccante anche se potrebbe anche non avvenire e tutto dipenderà dalle uscite di Colombo e Origi. La Gazzetta dello Sport sottolinea che nelle scorse ore è stato proposto Petagna come cavallo di rimonta, uno che però non convince. Il sogno resta quello di Hugo Ekitike che il PSG ha messo in vendita e su che c’è ma soprattutto il West Ham che spingerebbe sul prestito.