De Canio: “Napoli stessa forza di prima, ma siamo a una sola partita”

Luigi De Canio, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Roma soffermandosi sul nuovo Napoli targato Rudi Garcia.

Questo quanto detto: “È un Napoli po’ diverso dal passato, è vero. Ma aspetterei ad esprimermi. Non considero le amichevoli, quindi siamo a una sola partita giocata. Quello che ci tengo a dire è che il Napoli mi ha dato la stessa sensazione di forza di prima. Posso dire di aver visto un pressing portato avanti non con quella maniera sistematica e frenetica come eravamo abituati. Però sottolineo ancora come la differenza tra le due squadre era troppo marcata per dare un giudizio. Più facile chiarire che c’è stata una buona reazione dopo il rigore incassato, con una grande dimostrazione di forza. Importante aver ribaltato il risultato già nell’intervallo”.

Poi, parentesi sulla difesa: “È stata sollecitata poco. Presto per dire se si sentirà la mancanza di Kim, ma parliamo di una risposta ovvia perché è un difensore molto forte. Di lui mi piaceva molto com faceva ripartire l’azione con quelle grandi accelerazioni, di potenza e velocità. Il Napoli riusciva spesso a capovolgere situazioni con questa giocata che faceva il coreano”.

Su Cajuste: “Ha giocato soltanto 45 minuti, è difficile esprimere un’opinione precisa. Purtroppo a Napoli, ma anche altrove, si

vuole tutto e subito. Molto è stato condizionato dall’episodio del rigore, sul quale è stato anche un po’ sfortunato. Ma non è detto che qualsiasi giocatore nuovo riesca a calarsi subito bene nella nuova realtà. Napoli ha alzato il livello, i nuovi arrivati ora sanno che vengono a giocare in una squadra che punta allo scudetto. È normale sentire un po’ di pressione. Penso a un altro esempio: Elmas. Nei primi anni, e quindi non parliamo di qualche partita, è stato bersagliato dalla critica. Ora nessuno dice nulla, e anzi viene giustamente elogiato. Questo significa che anche i giocatori molto buoni possono aver bisogno di tempo. Elmas nei primi due anni è stato preso di mira. Secondo me bisogna andarci piano. Cajuste è un ottimo profilo, togliendo alcune fasi con qualche errore ha fatto vedere cose interessanti“.

Infine, su Osimhen: “Parliamo di un giocatore convinto dei propri mezzi, che sta costruendo una bella carriera. Sono d’accordo sul fatto che sia un trascinatore. Dimostra sul campo partita dopo partita tutte le sue qualità. È indubbiamente un attaccante di grande valore“.