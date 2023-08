Occhio vigile sulla trattativa Veiga-Napoli. Sono ore di tensione e fervente attesa per Gabri Veiga in quanto nelle ultime ore sono apparsi nodi burocratici che hanno rallentato l’affare nonostante fosse praticamente chiuso. Come riportato dal portale Ete, il giocatore che avrebbe già dovuto sostenere le visite mediche, ha ripreso ad allenarsi con la squadra in vista della prossima partita di campionato contro il Real Madrid.