Sempre più complessa la posizione di Lozano nel Napoli. L’attaccante sembrerebbe essere ai ferri corti con la società azzurra, soprattutto dopo il rinnovo rifiutato fino al 2026 con decurtazione dello stipendio di due milioni, da 4,5 a 2,5 milioni. Hirving Lozano sarebbe partito titolare a Frosinone, se non fosse stato per la sua stessa volontà di richiedere la cessione col Napoli. Adesso questo comporterebbe il serio rischio di vederlo emarginato in rosa, come scrive Gazzetta dello Sport.