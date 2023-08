Bruscolotti: “Il Napoli già a buon punto. Natan? Ci vuole il tempo giusto per capirsi”

Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gli azzurri hanno fatto vedere che stanno già a buon punto e si sono presentati bene. La prima giornata di solito è sempre favorevole a quelle che giocano per il titolo. Le incertezze difensive ci sono, nessuno è perfetto. Natan? Ci vuole tempo per capirsi, già c’è la difficoltà della lingua e deve essere anche la presenza degli anziani per far capire a breve come intendersi nei gesti e nei movimenti. Osimhen? La cosa importante è avere qualcuno come lui, la squadra è tranquilla perché sa che prima o poi il risultato lo sblocca, quando ha iniziato a spingere si è visto. Le qualità e la voglia ci sono, come tutti i presupposti per fare bene”.