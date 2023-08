Giancarlo Antognoni, ex Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del campionato appena iniziato, avvisando il Napoli che non sarà una passeggiata come lo scorso anno: “La Juventus mi ha sorpreso, non ha cambiato molto e ha inserito qualche giovane. Senza coppe e con Vlahovic e Chiesa al 100% tornerà ad essere in pole. Sarà un campionato molto equilibrato e il Napoli non farà il vuoto come lo scorso anno”.