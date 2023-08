Tmw- Veiga sarà del Napoli: la fumata bianca arriverà, mancano alcuni dettagli

Nessuna frenata improvvisa nella trattativa, Gabri Veiga sarà presto un giocatore del Napoli. Il suo arrivo in Italia per sottoporsi alle visite mediche era previsto ieri, ma alcuni incagli hanno posticipato il suo viaggio. Ci sono ancora alcuni dettagli da cesellare, sia per quel che riguarda l’ingaggio e le commissioni, sia con il Celta Vigo, che con gli azzurri che stanno provando a limare qualcosa dalla richiesta di 36 milioni di euro più bonus. Nulla di grave, solo alcuni cavilli, propedeutici per l’ufficialità del centrocampista spagnolo in azzurro.