Serie A: le origini di questa storica lega

La Serie A, come la conosciamo oggi, rappresenta, certamente, l’apice del calcio italiano e una delle leghe più storiche, prestigiose e seguite al mondo. Ma per capire meglio il valore e l’importanza del nostro campionato, è essenziale esplorare le sue radici storiche.

Com’era il contesto storico prima della Serie A?

Le origini del calcio in Italia possono essere fatte risalire alla fine dell’Ottocento, quando le prime squadre e i primi club, influenzati dagli inglesi residenti nel nostro paese e dai marinai in visita, cominciarono a formarsi in città più grandi come Torino e Genova. Questi club, all’inizio, non erano, in nessun modo, professionistici ma amatoriali o semi-dilettanti. Verso gli ultimi anni dell’Ottocento, quindi, e, principalmente, i primi del Novecento, il calcio iniziò a diffondersi nel territorio. Non si parla ancora di Serie A ma di un primo campionato italiano ufficiale che si tenne nel 1898 e fu organizzato dalla Federazione Italiana del Football (diventata, poi, FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio). Questi primi tornei erano poco conosciuti, poche erano le squadre a parteciparvi con formati sempre differenti. Variavano, infatti, di anno in anno, ma il primo anno per la cronaca, lo scudetto venne vinto dal Genoa, primo scudetto della storia d’Italia in assoluto.

La nascita della divisione nazionale

Man mano che il calcio guadagnava popolarità, cresceva anche la necessità di avere una lega che fosse più organizzata. Pensiamo, per un attimo, alla nostra organizzazione attuale, con il Napoli vincitore dello scudetto, e a come potesse essere meno convincente questo inizio un po’ rivoluzionario, molto confuso ma entusiasmante. Nel 1929, comunque, fu introdotto un formato più strutturato: la “Divisione Nazionale”. Questo nuovo campionato era suddiviso in due gironi, Serie A e Serie B, con le migliori squadre iscritte alla Serie A.

La Divisione Nazionale era, effettivamente un enorme passo avanti per il calcio italiano. Si iniziava, infatti, a ragionare in termini più competitivi segnando l’inizio di un’era in cui il calcio italiano iniziava a consolidarsi come uno dei più forti al mondo.

L’evoluzione verso la moderna Serie A

Il calcio italiano, con l’avvento della Divisione Nazionale, inizia a vedere emergere club più forti e rivalità storiche. Squadre come Juventus, Milan e Inter diventarono, infatti, delle vere e proprie potenze calcistiche attraendo i migliori talenti in Italia e nel mondo. Nel 1930, l’anno dopo la creazione della Divisione, Serie A e Serie B diventano due leghe separate, segnando la nascita ufficiale della Serie A come prima divisione del calcio italiano.

Il periodo che va dal 1930 al 1950 vide emergere alcuni dei più grandi talenti del nostro calcio. Parliamo di gente immortale come Silvio Piola, lo sfortunato Valentino Mazzola, Giuseppe Meazza e altri. Atleti che, per il loro gioco, per la loro capacità di lottare, per la loro classe, sono ancora oggi indimenticabili.

Gli anni d’oro del calcio italiano

Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, la Serie A consolidò la sua posizione di campionato tra i più forti e competitivi al mondo. Durante questo periodo, le squadre italiane dominarono le competizioni europee con club come Inter e Milan più volte vincitori della Coppa dei Campioni (ora Champions League). Questo periodo vede campioni di grande rilievo emergere come Gianni Rivera, Gigi Riva, Sandro Mazzola, Bettega, Cabrini, Bruno Conti, Paolo Rossi, Bergomi, Baresi, un giovane Roberto Baggio e Dino Zoff. Questi nomi sono solo una piccolissima parte di una schiera di campioni incredibili che sono riusciti a vincere un Europeo nel 1968 e un magnifico Mondiale nel 1982.

Dobbiamo aspettare gli anni Novanta per la definitiva consacrazione europea del calcio italiano nel mondo. Il Milan del Presidente Silvio Berlusconi, guidato da Arrigo Sacchi prima e da Fabio Capello poi, fa incetta di coppe in quella che sembra, con il senno di poi, l’epoca di fulgore più sfavillante del nostro campionato. Ogni campione, anche quello più blasonato, voleva far parte del nostro calcio. Abbiamo avuto giocatori incredibili: Ronaldo all’Inter, Van Basten al Milan, Weah al Milan, Trezeguet e Zidane alla Juve, Roberto Carlos, Cafu, Kakà, Ronaldinho, Batistuta e, ultimo nella lista ma primo per importanza, Diego Armando Maradona, probabilmente ancora oggi il calciatore più famoso al mondo. Gli ultimi anni, purtroppo, sono stati meno felici per il nostro calcio, diventato sempre meno importante nelle classifiche mondiali. Ma il Mondiale 2006 ed Euro 2020 non sono atti casuali così come le 3 finali europee dell’ultimo anno. La rinascita del campionato più bello del mondo è appena cominciata e ci auguriamo di vedere sempre più stelle giocare nei nostri stadi per portare le nostre squadre sul tetto del mondo.