Giordano: “Zielinski è qualcosa di surreale. Spalletti? Lo vedo bene in Nazionale”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio 24 soffermandosi sulla prestazione di Zielinski contro il Frosinone.

Queste le sue parole: Zielinski? Quello visto non appartiene a questo calcio, è qualcosa di surreale. Tutti parliamo di Osimhen giustamente, ma vedere giocare Zielu è stato qualcosa di spettacolare“.

Parentesi, inoltre, su Luciano Spalletti nuovo allenatore della Nazionale: “Lo vedo bene Spalletti come ct dell’Italia, se lo meritava. Anche, ma non solo, per quanto fatto di storico con il Napoli. Le notti insonni saranno le stesse, gli mancherà forse il lavoro quotidiano sul campo“.