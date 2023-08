Oltre ad acquisti e rinnovi, il Napoli è alle prese con le operazioni in uscita. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, due sono i giocatori che il club reputa cedibili.

Si tratta di Diego Demme e Gianluca Gaetano. Il tedesco sta spingendo per andar via e su di lui ci sono sia l’Herta Berlino che il Genoa; per il centrocampista partenopeo è sempre più aperta la pista Empoli.