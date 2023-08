Gianluca Gaetano, come Diego Demme, vuole lasciare il Napoli per una società che possa garantire più spazio. Così scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull’immediato futuro del centrocampista napoletano. “Discorso simile per Gianluca Gaetano, classe 2000. Probabilmente andrà all’Empoli, ma il Napoli lo lascerà andare solo dopo che avrà la certezza del tesseramento di Veiga” spiega la rosea.