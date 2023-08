Ceccarini: “Veiga arriverà. Il Napoli sta lavorando molto anche su Lindstrom. Su Lozano…”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli: “Gabri Veiga? Arriverà, lui vuole fortemente il Napoli ed il Napoli lo vuole fortemente, bisogna sistemare le ultime situazioni ma arriverà. Lindstrom dell’Eintracht è un nome da tenere in considerazione, il Napoli ci sta lavorando forte, occhio a questa pista che è un’occasione di mercato al di là delle cessioni. Lozano? I Los Angeles non si sono mai presentati ufficialmente, non sono stati neanche vicini e l’affare non è partito. Vediamo che succede, Lozano resta in uscita e negli ultimi 10 giorni il mercato regala soluzioni che nessuno pensava potessero esserci. Il Napoli comunque non intende svenderlo, nonostante la scadenza. Se non dovessero esserci presupposti o se le parti non dovessero essere convinte, si attenderà il mercato di gennaio”.