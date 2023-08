Victor Osimhen nell’ultimo anno si è dimostrato sempre di più predatore d’area, ed è diventato il miglior marcatore della Serie A non a caso. Per lui l’ultimo anno solare è stato devastante, si è rivelato tra i migliori attaccanti dei top 5 campionati europei, segnando gol e sfornando grande prestazioni. Come riportato da Opta per il nigeriano nell’anno solare 2023 sono 18 le reti totali, al pari di Harry Kane, rivelandosi superiore per gol a molti altri top attaccanti dei campionati europei.