Gazzetta – Con Osimhen si parte sempre con due gol di vantaggio: di 9 così ce ne sono pochi in giro

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla vittoria per 3-1 del Napoli a Frosinone. “Napoli da applausi”, titola la rosea. I partenopei vanno sotto a causa di un rigore, ma poi rimontano con Politano e Osimhen, autore di una doppietta incredibile. Il nigeriano dimostra di essere sempre lui l’attaccante da battere. “Possiamo discutere a lungo del nuovo Napoli, della transizione dallo scudetto al futuro da decifrare, dei movimenti diversi richiesti dal tecnico francese” , spiega la Gazzetta. Tanto, finché c’è un centravanti come Osimhen, si parte sempre con un gol di vantaggio (o quasi). Due centri dei suoi, uno con un’entrata prepotente sotto porta, l’altro in velocità irresistibile, e addio fantasmi e Frosinone”. Infine sulla questione rinnovo: “De Laurentiis che non avrebbe accettato meno di duecento milioni con i quali in fondo poteva ricostruire la squadra. Osi resta. E, aspettando di definire la clausola d’addio, può darsi che gli arabi e gli altri dovranno aumentare l’offerta perché di 9 così in giro ce ne sono pochi. Il Frosinone ci prova, aggredisce come pretende Di Francesco, segna subito ma viene raggiunto da Politano e scompare, schiacciato dal nigeriano”.