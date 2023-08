Il Napoli ieri è sceso in campo per la prima di campionato, vinta con non poche difficoltà per 1-3. Tra i protagonisti assoluti del match, ci sono da sottolineare Osimhen e Di Lorenzo, autore di due assist per il nigeriano. Proprio sul capitano del Napoli si è espresso Antonio Corbo, giornalista di Repubblica che ha paragonato il terzino azzurro al miglior Maicon della Roma di Garcia. Un paragone niente male.