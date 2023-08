CdS – Se Lozano dovesse liberare la fascia destra ecco il suo sostituto

Non c’è solo il rinnovo di Osimhen nei pensieri del Napoli. I partenopei vogliono liberare la fascia destra vendendo Hirving Lozano. Il messicano ha il contratto in scadenza e il rischio è di perdere un calciatore che fino all’arrivo del nigeriano era stato l’acquisto più oneroso della storia del Napoli. Per evitare una perdita così considerevole, bisognerà attendere che da Los Angeles, nel caso gli arabi spariscano, si ripresentino. ADL vuole liberarsi di quello che, come scrive il Corriere dello Sport, è diventato un tormento. Se questa possibilità dovesse concretizzarsi, spiega il quotidiano sportivo, il Napoli ha già pronto il suo sostituto. Si tratta di Jesper Lindstrom, 23enne danese dell’Eintracht Francoforte.