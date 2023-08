Il futuro di Alessandro Zanoli è al momento ancora incerto, su di lui punta molto Rudi Garcia, che vuole il giovane terzino come vice Di Lorenzo. Come riportato dal Corriere dello Sport il terzino destro dovrebbe rimanere a Napoli, e quindi niente cessione per lui, che sembrava vicina in prestito. In questo momento respinti gli assalti dello Sporting Lisbona, e gli azzurri lo cederebbero solo in caso di offerte irrinunciabili.