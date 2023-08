CdS – Gabri Veiga al Napoli, ecco cosa manca per l’annuncio

Il Napoli ha preso Gabri Veiga. Pochi i dubbi, lo spagnolo è stato convocato per la sfida con la Real Sociedad senza però giocare. Dopo gli indizi di Benitez e le conferme dei maggiori esperti di mercato, si attende solo l’annuncio. Il Corriere dello Sport fa sapere che i due club sono allo scambio dei documenti: un iter che segue la definizione dell’accordo, 35 milioni più bonus fra cui il 5% sulla futura rivendita. L’unico ostacolo potrebbero essere le questioni burocratiche ma, salvo sorprese, Gabri Veiga dovrebbe essere in Italia nella giornata di oggi. Al massimo potrebbe svolgere domani le visite mediche per poi raggiungere la Filmauro e firmare il contratto quinquennale.