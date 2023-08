CdS – Demme fuori rosa? Gli estimatori in Germania non mancano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Diego Demme sarebbe finito fuori rosa. Presto, sarà sul mercato: non rientra nel progetto di Rudi Garcia. “E’ finito fuori rosa, e chi l’avrebbe detto?, avendo un contratto in scadenza tra dodici mesi. In Germania gli estimatori non mancano, serviranno per liberarlo dalle catene”, spiega il quotidiano. Anche i colleghi tedeschi di Sky De hanno confermato l’interesse per l’italotedesco. In particolare, pare sia corteggiato dall’Herta Berlino.