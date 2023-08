Behrami: “Cajuste è ancora un giocatore acerbo, Gabri Veiga ha tiro da fuori, questa caratteristica serve molto al Napoli”

L’ex centrocampista del Napoli ed oggi opinionista a Dazn Valon Behrami ha parlato del nuovi acquisto azzurro, Cajuste e del probabile arrivo di Gabri Veiga. Secondo lo svizzero il centrocampista spagnolo porterà al Napoli una caratteristica che manca molto, ovvero il tiro da fuori area. Queste le sue parole: “Cajuste è ancora acerbo, lo abbiamo visto. Gabri Veiga è importante per il tiro da fuori, al Napoli e mancato tantissimi, e su oltre 70 gol fatti pochi sono stati da fuori area, e doveva aggiungere questa qualità. Per me la perdita più grande è quella di Spalletti, l’anno scorso è stato lui il leader della squadra. Il Napoli ha perso il suo condottiero, per un giocatore questa è una bella botta”.