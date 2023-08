Giacomo Raspadori dovrebbe sostituire Kvara nel tridente d’attacco anti Frosinone.

Come riportato stamane dall’edizione odierna di TuttoSport, l’attaccante giocherà a sinistra con Osimhen al centro e Politano in vantaggio su Lozano per partire dal 1′. A centrocampo recuperato a pieno titolo anche Anguissa, che potrebbe a questo punto convincere Garcia a schierarlo dal 1′ contro i ciociari.