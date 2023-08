Di Francesco ha le idee quasi chiare per l’undici iniziale che schiererà oggi contro il Napoli.

Come riportato da TuttoSport, difesa e portiere sono stati già scelti, rimangono due dubbi: uno tra Gelli e Brescianini per dare affidabilità e quantità alla mediana che dovrà cercare di limitare il Napoli, l’altro tra Borrelli e Cuni per il ruolo di prima punta a completare il reparto d’attacco.